Bebê morre e criança de três anos tem a perna amputada em acidente na BR-226, na cidade de Pereiro

Um bebê de três meses morreu e a irmã de três anos teve a perna amputada em um acidente envolvendo duas motocicletas na BR-226, no município de Pereiro, na região do Vale do Jaguaribe, no fim da tarde desta sexta-feira(7). Um idoso que trafegava em outra motocicleta envolvida no acidente morreu no local.

De acordo com o Hospital Municipal Humberto Queiroz, onde as vítimas foram atendidas, a mãe e o padrasto das crianças tiveram traumatismo craniano e estão em estado grave. O casal e a menina foram transferidos por uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Conforme informações repassadas ao hospital, a moto em que estava a mãe, o padrastro e as duas crianças colidiu de frente com outra motocicleta, que estava sendo conduzida por um idoso.