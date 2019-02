Bebê morre depois de esperar mais de 24 horas por vaga em UTI no município de Juazeiro do Norte

Um bebê de 2 meses de idade morreu na noite deste sábado (23) depois de esperar mais de 24 horas por uma vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal no município de Juazeiro do Norte.

A vítima, identificada como Isis Vitória, foi levada para o hospital com dores na barriga, cansaço e febre. Conforme o avô da criança, Hélio Antônio dos Santos, na sexta-feira (22) a criança foi atendida no Hospital Estefânia Rocha Lima e liberada no mesmo dia.

No dia seguinte, a criança não apresentou melhora e retornou para a unidade de saúde, onde foi internada e a família foi informada que ela precisaria ser transferida para uma UTI Neonatal, mas não havia vaga disponível em nenhum hospital da região.

Isis Vitória teve duas paradas cardíacas e em uma delas chegou a ser dada como morta, mas foi reanimada, segundo o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que participou do salvamento. A recém nascida estava com um quadro de bronquiolite.

Somente 2 horas depois da ressuscitação a criança conseguiu vaga na UTI Neonatal do Hospital São Lucas. Na unidade, a criança teve outra parada cardíaca, chegou a ser estabilizada, porém à noite a família foi informada que a recém-nascida não havia sobrevivido.

Os familiares da criança afirmam que a demora para conseguiu uma vaga na UTI possa ter contribuído para a morte da criança.

Em nota, o Instituto Médico de Gestão Integrada, que administra o Hospital São Lucas, informou que Isis Vitória deu entrada na UTI Neonatal já em estado avançado de parada cardiorrespiratória e, apesar das manobras de salvamento, constataram que a criança já chegou no local em óbito.

A entidade ressalta que “atendeu a solicitação de internamento imediatamente, sem ter negado vaga em nenhum momento, mesmo com a Unidade lotada”.