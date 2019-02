Bebê é atacada por cachorro pit bull dentro de casa no Papicu

Uma bebê de 9 meses identificada como Ana Alissia Mota da Silva ficou ferida após ser atacada por um cachorro pit bull na casa onde mora com a família na Rua Desembargador Lauro Aubuquerque, no Bairro Papicu, na noite desta quinta-feira (22).

De acordo com Alicia, tia da criança, por volta das 18 horas Ana Alissia estava no colo de uma amiga da mãe quando o pit bull que pertence a um tio da menina se soltou do quintal, correu em direção a residência e avançou na criança.

Ana Alissia teve ferimentos na região da virilha e do braço. Ela foi socorrida por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro e em seguida encaminhada para o Instituto Dr. José Frota.

Segundo a tia, ela está estável, em observação e não corre risco de morte. A família está aguardando para ela ser liberada.

Conforme os familiares da menina, o cachorro será enviado para a casa de outros parentes.