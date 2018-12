Bebê de 11 meses morre queimada após incêndio em casa no bairro Cristo Redentor

Uma bebê de 11 meses morreu queimada após um incêndio em uma residência, na madrugada desta terça-feira (25), no bairro Cristo Redentor. O tio da vítima, Valdir Calaça, também sofreu queimaduras quando tentava salvar a sobrinha. O estado de saúde dele é grave.

De acordo com Luciano Freitas, amigo de Valdir, a bebê Anna Sophia Silva Farias estava dormindo na casa dos tios, quando eles sentiram um forte cheiro de fumaça.

Ao chegar no quarto onde estava Sophia, o tio se deparou com as chamas tomando conta do compartimento, inclusive dos móveis. Ele conseguiu entrar e resgatar a criança, que foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pirambu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e quando chegaram no local o fogo já tinha sido debelado. Os bombeiros realizaram um trabalho de rescaldo no compartimento atingido para evitar possibilidades de novas chamas.

Devido a gravidade dos ferimentos, a bebê foi transferida no início da manhã para a Unidade de Queimados do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Valdir Calaça está internado em estado grave na UTI do mesmo hospital.

Policiais do 7º Distrito Policial (Pirambu) vão investigar as causas do incêndio.