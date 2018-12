Bando que tentou assaltar bancos invade casa e deixa cair armas

Durante a fuga da tentativa de assalto a duas agências bancárias da cidade de Milagres, na Região do Cariri do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (7), um grupo de criminosos invadiu uma residência e deixou cair armas no local.

Uma senhora e uma adolescente estavam na casa, que foi arrombada pelos criminosos e fica aproximademente a 100 metros de distância das agências.

Os bandidos fugiram, mas não fizeram vítimas dentro do imóvel. A mulher esteve na delegacia de Milagres e prestou depoimento.

12 mortos

Uma quadrilha armada e com reféns foi surpreendida pela polícia antes de atacar duas agências bancárias da cidade de Milagres, na Região do Cariri, na madrugada desta sexta-feira (7). Houve troca de tiros e 12 pessoas morreram no confronto, de acordo com o prefeito da cidade de Milagres, Lielson Landim, sendo seis reféns e seis criminosos. Cinco pessoas da mesma família que iam para Serra Talhada, em Pernambuco, morreram, incluindo dois menores.