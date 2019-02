Bandidos tentam arrombar caixas de farmácia após quebrar parede de casa vizinha em Maracanaú

Bandidos entraram em uma farmácia após quebrar a parede de uma residência vizinha, no Bairro Acaracuzinho, em Maracanaú. A Polícia Militar registrou a ocorrência na madrugada de domingo (24).

A polícia apurou com o proprietário da residência que os criminosos entraram na casa e amordaçaram e o amarraram junto com o filho. Ainda segundo o morador, cinco homens participaram do crime. Um ficou dentro da residência e outros quatro entraram na farmácia.

A Secretaria de Segurança afirmou por meio de nota que tentaram arrombar os caixas eletrônicos. O grupo utilizou um maçarico. Após várias tentativas, os suspeitos fugiram deixando no local alguns materiais utilizados para viabilizar o furto, incluindo um cilindro de oxigênio industrial e uma alavanca.

A Polícia Militar do Ceará encaminhou os objetos no plantão da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Ninguém foi preso até o início da tarde desta segunda-feira (25).