Banco é atacado e caixas eletrônicos são explodidos em Cariré

Uma agência bancária do município de Cariré, a 291 quilômetros de distância de Fortaleza, foi atacada e teve os caixas eletrônicos explodidos na madrugada desta terça-feira (18). As informações foram confirmadas pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI), que não passou detalhes de como a ação ocorreu.

Segundo moradores do município, a ação ocorreu por volta das 3h da madrugada e o alvo foi uma agência do Banco do Brasil. Por conta das explosões, além dos caixas, parte da estrutura do prédio também foi atingida. Foram registrados vários tiros e os criminosos fugiram do local.

De acordo com funcionários do Hospital Municipal de Cariré, até o momento a unidade de saúde não registrou entrada de pessoas feridas durante a ação.

Conforme o levantamento do Sindicato dos Bancários do Ceará, esse é o 46º ataque a bancos no estado em 2018.