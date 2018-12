Baiano foragido da Justiça é preso em Vapt-Vupt ao tentar tirar documento de identidade

Um baiano foragido da Justiça foi preso na última terça-feira, 18, no Vapt-Vupt do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, depois solicitar documento de identidade.

Ele é suspeito de matar a ex-companheira a facadas em novembro de 2015, de acordo com o processo judicial ao qual responde. Ele foi preso dias depois do crime em Salvador (BA), mas fugiu logo após receber liberdade provisória.

Ricardo Oliveira dos Santos, de 28 anos, natural de Jequié, na Bahia, chegou à unidade do Vapt-Vupt portando a certidão de nascimento para solicitar uma primeira via do documento de identidade.

Após receber o formulário e as outras documentações, um dos funcionários desconfiou da alegação do homem em dizer que não possuía o documento de Registro Geral (RG). Os profissionais consultaram bancos de dados e identificaram que, além de o homem já ter um número de documento de identidade em seu estado de origem, havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, desde fevereiro de 2017.

Na data marcada para receber o documento, que acabou não sendo confeccionado, Oliveira foi preso por policiais civis da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que já esperavam por ele no Vapt-Vupt.

Interno em casa de recuperação para dependentes químicos localizada no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, o homem afirmou em depoimento que tentava conseguir um emprego como pedreiro e que, após fugir da cidade onde cometeu o crime, passou por Paulo Afonso (BA), e depois por Sergipe antes de chegar a Fortaleza, onde decidiu morar.