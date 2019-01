Ataques se estendem para diversos municípios do Interior

A série de ataques a prédios públicos, bancos e ônibus que teve início na madrugada da quinta-feira (3) em Fortaleza e na Região Metropolitana se estendeu para municípios do interior do Estado. Com os novos ataques, chega a pelo menos dez o número de municípios com registro de ataques confirmados.

Morada Nova

Foto: Reprodução

No município de Morada Nova, na região do Jaguaribe, nove ônibus do serviço de transporte escolar foram incendiados. Os veículos estavam estacionados no pátio do Departamento Municipal de Trãnsito (DEMUTRAN) do município.

O crime foi registrado por volta de 1h desta sexta-feira (4). O corpo de bombeiros foram acionados e debelaram as chamas, ninguém ficou ferido na ação. A polícia realiza diligências a fim de identificar e capturar os autores do crime.

Tianguá

Ainda na noite de quinta-feira (3), um ônibus escolar foi incendiado no pátio de uma oficina no município de Tianguá, Região da Ibiapaba. O ataque aconteceu por volta de 21h30.

Conforme a Polícia Militar, um veículo prata, modelo Prisma, passou pelo local e jogou um líquido no veículo e em seguida ateou fogo. Por conta das chamas, as janelas do micro-ônibus estouraram. O fogo foi controlado por moradores do entorno da oficina. O veículo ficou parcialmente destruído.

Ainda segundo a PM, a oficina onde o veículo estava estacionado presta serviços para a prefeitura do município, inclusive com a manutenção das viaturas da polícia.

Piquet Carneiro

Foto: Reprodução

Em Piquet Carneiro, no Sertão Central, um ônibus de transporte escolar e um caminhão baú foram incendiados na madrugada desta sexta-feira (04).

Dois homens suspeitos de atear fogo nos veículos se queimaram durante a ação criminosa e foram detidos por agentes da Polícia Militar. Os homens foram conduzidos com queimaduras para uma unidade hospitalar.

Jaguaruana

Um ônibus também foi o alvo dos criminosos em Jaguaruana, município do Vale do Jaguaribe. De acordo com a Polícia, cerca de seis homens participaram do crime que foi registrado por volta das 0h30, no Bairro Centro. Não há informação sobre feridos. Ninguém foi preso até a manhã desta sexta-feira (4).

Morrinhos

Foto: Reprodução

Na cidade de Morrinhos, Região Norte do Ceará, criminosos atacaram, com coquetel molotov, a sede do INSS da cidade, além do fórum da Comarca, na madrugada desta sexta-feira (4).

Segundo a polícia, o grupo também incendiou a sede da Companhia de Água e Esgoto (Cagece) e uma lotérica.

Após investigações, uma equipe da Polícia Militar conseguiu prender dois homens e apreendeu um adolescente. O jovem, ao tentar incendiar um dos locais, acabou sofrendo queimaduras graves. Ele foi encaminhado para a cidade de Sobral.

Fortaleza e Região Metropolitana

Na Capital cearense, o segundo dia de atentados teve como alvos as delegacias dos bairros João XIII e José Walter, agências bancárias localizadas nas Avenidas Francisco Sá e Pontes Vieira e uma lotérica do bairro Jardim Iracema. O prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran), no Bairro Maraponga, também foi atacado e houve relatos de incêndio no local. Além disso, mais um ônibus do transporte coletivo também foi incendiado nesta sexta-feira (4), no bairro Bom Jardim.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as cidades de Caucaia, Horizonte, Maracanaú e Eusébio também registraram crimes contra equipamentos públicos, ônibus e agências bancárias.