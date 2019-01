Ataques no CE: Dois adolescentes são apreendidos com garrafas de combustível

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na tarde deste domingo (20), no bairro Canindezinho, após serem flagrados com quatro garrafas com combustível em uma mochila. A apreensão foi feita por agentes do Grupo de Ações Especiais (GOE), da Guarda Municipal de Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde confessaram que planejavam incendiar veículos de transporte coletivo.

Desde o dia 2 de janeiro, o Ceará vem sendo alvo de uma onda de ataques ordenados por facções criminosas que tem atingido principalmente o transporte coletivo. Os crimes são vistos como uma represália às declarações do titular da recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária, Mauro de Albuquerque, que, em entrevista no dia anterior, declarou que não haveria separação dos detentos por facção. De acordo com ele, o Estado não reconhece as facções e faria a separação nos termos definidos pela Lei de Execuções Penais. Até as 17h deste domingo, mais de 400 pessoas já haviam sido presas em todo o Estado por suspeita de envolvimento com as ações criminosas.