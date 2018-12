Assalto em hospital no Conjunto Ceará assusta moradores e pacientes neste sábado (1º)

Um assalto dentro da ala de uma maternidade no Conjunto Ceará assustou moradores do bairro e pacientes na manhã deste sábado (1°). Por volta das 5h30, um homem adentrou as dependências do Hospital Nossa Senhora da Conceição e anunciou que estava armado, além de roubar os pertences dos que esperavam por atendimento.

Sem querer se identificar, uma das vítimas que estiveram no local durante o ocorrido relatou os momentos de terror. "Minha esposa foi atentida pela doutora e quando entrou na sala da medicação, por volta de cinco da manhã, entrou um homem, no setor da maternidade, e anunciou o assalto para todo mundo, levou as nossas coisas, apontou arma na cabeça da gente", relatou ele, que também se queixa da falta de segurança na unidade de saúde.

Ainda de acordo com o rapaz, a polícia foi acionada logo no início do assalto, mas as viaturas não chegaram a tempo. As recomendações das autoridades foram para que os moradores preenchessem um Boletim de Ocorrência para ajudar no caso.