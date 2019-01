Arquivo Público de Aquiraz é incendiado por grupo criminoso

Um grupo criminoso ateou fogo em salas do prédio onde funciona o Arquivo Público de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O ataque ocorreu na noite desta segunda-feira (21). O imóvel fica na localidade de Tupuiú, no limite com o município de Eusébio.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a Delegacia Metropolitana de Aquiraz "está com investigação em andamento, com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis" pela ação criminosa. Até a publicação, buscas pela região eram realizadas em busca do autores do incêndio.

A polícia não informou se houve danos ao prédio ou aos documentos lá guardados e nem se houve feridos.

Presos e apreendidos

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), chega a 411 o número de suspeitos presos ou apreendidos suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos registrados no Ceará desde o dia 2 de janeiro.