Aposentada morre após ser atropelada pelo vizinho em frente de casa em Maracanaú

Uma mulher identificada como Maria Ioneida Alves Nascimento, 57, morreu após ser atingida por uma motocicleta conduzida pelo vizinho na Rua Manoel Pereira, no Bairro Centro, em Maracanaú, na noite desta quarta-feira (20). A vítima estava em frente da residência onde morava e se preparava para ir a um supermercado quando foi atingida pelo veículo.

Conforme testemunhas, o motoqueiro José Talysson Borges da Silva estava em alta velocidade e trafegava na contramão no momento em que atingiu a Maria Ioneida. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas quando chegaram no local a aposentada já se encontrava em óbito. Ela era solteira e não tinha filhos.

Segundo a Polícia Militar, José Talysson é ex-presidiário. Após o atropelamento ele tentou fugir, mas foi contido pelos moradores, que acionaram a Polícia Militar. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde será autuado por crime de trânsito.