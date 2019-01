Após paralisação de duas horas, ônibus voltam a circular; frota segue reduzida

A frota de ônibus de Fortaleza disponibilizada para circular neste sábado (5) terá uma paralisação das 13h30 às 15h30. Segundo o Sindiônibus, a medida é por conta da troca do efetivo da polícia que está realizando a segurança dos coletivos.

Mais cedo, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que 77 linhas devem operar durante este sábado (5), a partir das 5h30. A frota de ônibus foi reduzida devido à série de ataques criminosos registrados nos últimos três dias. A medida faz parte do plano de contigência para garantir a segurança dos passageiros.

Serão 108 ônibus com a mesma programação emergencial, cada um contando com três policiais embarcados nos coletivos. Já passa de 60 o número de ataques ocorridos em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior.

Frota reduzida

Durante todo a sexta-feira (4) usuários do transporte público relataram o medo e muita dificuldade para sair de casa.

Elisângela Silva chegou à parada de ônibus na Avenida Domingos Olímpio pouco depois das 7h, onde aguardou por uma hora e meia até conseguir um veículo para ir ao trabalho, no Náutico.

“Me sinto com medo, insegura, porque não sabe o que pode acontecer. Tem deles que mandam a gente descer pra tocar fogo nos ônibus, outros nem esperam”, disse Edna.

108 veículos de 77 linhas estão operando neste sábado (5), segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)

