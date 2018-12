Após expulsões, base móvel da Polícia Militar é instalada na Granja Portugal

Dois meses após facções criminosas expulsarem moradores da Granja Portugal, a população da região está recuperando a sensação de segurança ao transitar pelo bairro. O motivo é a instalação de uma base móvel da Polícia Militar.

No mês de outubro,o clima era de terror no bairro. As famílias, diante da disputa entre as facções no bairro, fugiram de suas casas sob escolta da Polícia Militar para não serem as próximas vítimas.

De acordo com um levantamento da Defensoria Pública do Ceará de julho deste ano, mais de 500 pessoas foram desalojadas por imposição das facções.

Aproximadamente um mês após as execuções e expulsões registradas na Granja Portugal, uma base móvel da Polícia Militar foi instalada na área, especificamente na rua Taubaté.

O objetivo da base móvel, de acordo com o Coronel Albano, é a aproximação da polícia com a comunidade. Para ele, a presença das unidades "resgata não só a sensação, mas a certeza da segurança na região".

Policiamento

A base móvel é um projeto do pacote de policiamento comunitário especializado. Na Granja Portugal, são três policiais por turno, durantes as 24 horas, além do apoio das viaturas policiais que circulam na área.

"Era tiro de manhã, de tarde e de noite", afirma uma moradora, que não quis se identificar. Para ela, a rua está mais tranquila após a presença constante da polícia.