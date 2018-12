Após bater com caminhonete, capacete sai e motociclista morre em Fortaleza

Um motociclista de 45 anos morreu após bater a moto que conduzia em uma Hilux no bairro Dias Macêdo, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (25). Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o condutor da moto estava de capacete. No entanto, o equipamento saiu de sua cabeça e ele sofreu várias lesões ao bater a cabeça no chão.

Ainda de acordo com os policiais, o homem identificado como Rivelino Alves de Brito trafegava Rua Pedro Dantas, sentido a avenida Alberto Craveiro, quando se chocou de frente com uma Hilux de cor branca, cujo condutor não prestou socorro e fugiu.

O motociclista ainda ficou agonizando e não resistiu aos ferimentos. Ninguém falou se a vítima encontrava-se alcoolizada ou não. A moto ficou totalmente destruída.