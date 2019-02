Aparelhos de TV e ventiladores retirados de celas dos presídios do CE poderão ser doados

Os aparelhos de televisão e ventiladores que foram recolhidos do interior das celas dos dententos nos presídios cearenses poderão ser doados para instituições de caridade, caso os familiares dos dententos não apareçam para retirar os eletrodomésticos.

A decisão do governo do Estado foi publicada no Diário Oficial na última segunda-feira (4). Os familiares dos presos têm o prazo de 30 dias para reaver os pertences mediante apresentação da nota fiscal.

Segundo o secretário da Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, mais de 1300 televisores foram retirados das celas após pente fino dos agentes penitenciários. " Foram retirados televisões, rádios e celulares, além da eletricidade na cela, para não conseguirem recarregar os celulares, se conseguirem entrar – porque existem várias formas de entrar", afirmou.