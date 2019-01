Anel Viário é bloqueado neste sábado após queda de torre de energia; veja quais são os desvios

O Anel Viário foi totalmente bloqueado, na manhã deste sábado (12), por causa da queda de uma torre de transmissão de energia ocorrida na madrugada. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou alguns desvios no tráfego do local.

Os motoristas que trafegam no Anel Viário, no sentido Eusébio-Caucaia, devem entrar no bairro José Walter e tomar a Avenida Osório de Paiva, onde terão novo acesso para o Anel Viário.

Há um desvio primário da BR-116, sentido Maracanaú, passando pelo Jangurussu. "Porém, eu aconselho que as pessoas procurem rotas alternativas. Por exemplo, a Avenida Perimetral. No sentido contrário, temos como rota alternativa seguir para chegar a Maranguape, de lá ir para a Osório de Paiva e dar a volta na cidade, pegando também a Perimetral", explicou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marcos Sena.

O superintendente afirmou também que existem equipes nos dois sentidos da via para orientar os condutores e alertou: "É melhor [o motorista] pegar uma rota que tenha conhecimento e facilite a vida do cidadão".

A PRF está no km 423 do 4º Anel Viário, distante 1,5 km do local de queda da torre de transmissão de energia. O órgão alerta, ainda, que não há previsão para a conclusão dos trabalhos, e, consequentemente, a liberação da via.

Serviço

