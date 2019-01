Ameaça de bomba em mala interdita plataforma do Terminal de Messejana por mais de 2 horas

Uma mala deixada dentro de uma lixeira, no terminal de Messejana, mobilizou agentes da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança na noite desta terça-feira (22). A plataforma onde foi encontrado o suposto artefato foi isolada pelos policiais para que os trabalhos de perícia e averiguação do material fossem realizados. O local ficou isolado por mais de 2 horas.

Com medo, alguns passageiros evitaram entrar no terminal e outros preferiram ir para casa por meios próprios. As outras plataformas do terminal funcionaram normalmente durante a ação. O esquadrão antibombas esteve no local e foi constatado que dentro da mala havia apenas café solúvel, papel e carenagem de moto.

Além da mala com suspeita de artefato explosivo, Guardas Municipais também localizaram em um dos banheiros do terminal material que seria utilizado para fazer coquetel molotov como álcool, solvente, canivete, fósforo e papel. O material foi apreendido e encaminhado para a polícia. Ninguém foi preso.