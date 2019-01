Agente penitenciário é investigado por suposta facilitação de fuga em Irauçuba

Um agente penitenciário que era lotado na Cadeia Pública de Irauçuba está sendo investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) por negligência, após assumir ter esquecido “as chaves das celas penduradas no portão que dá acesso ao corredor, propiciando que detentos da cela 1 se apoderassem das chaves e abrissem todas as celas”. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará. A reportagem não divulga o nome do agente porque ele figura apenas como suspeito e não foi indiciado.

A fuga aconteceu no dia 5 de abril de 2018, e na ocasião, sete detentos escapara da Cadeia Pública do município, localizado a 150 km de Fortaleza. Segundo o Diário Oficial, três dos fugitivos já foram recapturados.

As denúncias serão investigadas pela CGD, que instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Nas declarações preliminares o agente afirmou ter “deixado as chaves das celas com um dos presos” que “ajudava diariamente os agentes penitenciários na cadeia pública de Irauçuba/CE, esquecendo-se de recolhê-las, o que proporcionou a fuga”.

O servidor também é denunciado por “no dia 22 de junho de 2017, ter entregues as chaves da Cadeia Pública de Irauçuba a um preso, enquanto permanecia no alojamento, o que teria contribuído para a fuga de um preso naquela mesma data”.

De acordo com o documento, outros agentes penitenciários ainda relataram que o servidor, “durante as passagens do plantão, deixaria as chaves na parte inferior da unidade, enquanto ele permanecia na parte superior do prédio”.

Na publicação, também constam informações de que o servidor trabalhava de bermudas e chinelo, e “inclusive teria recebido o juiz da comarca em tais trajes”. As denúncias também dão conta que “durante o horário de expediente, ficaria jogando videogame, inclusive ausentando-se da unidade para frequentar academia de ginástica”.