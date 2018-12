Adolescente suspeito de participar de homicídio de líder comunitária presta depoimento

Um adolescente suspeito de participação na morte de Fernanda Maria Pinheiro Pereira, de 55 anos, líder comunitária de Maranguape, prestou depoimento na delegacia da cidade na manhã desta terça-feira (18).

Fernanda foi assassinada a tiros no bairro Prourb, em Maranguape, na segunda-feira (17). As investigações iniciais da Delegacia Metropolitana de Maranguape apontam que vítima foi morta por ter denunciado um crime na área no dia 11 de dezembro. Além de líder comunitária, Fernanda era orientadora social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), visitando crianças e adultos em situação de rua e que vivem em áreas de risco.

O suspeito foi encontrado por policiais do Batalhão do Raio nesta manhã e encaminhado à unidade. Segundo a delegacia, caso seja comprovada a participação do jovem no crime, o suspeito será apreendido.