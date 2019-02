Adolescente suspeito de participar da chacina das Cajazeiras é apreendido pela polícia

Um adolescente apreendido nesta sexta-feira (1º) é um dos suspeitos de participarem da chacina das Cajazeiras, ocorrida no fim de janeiro de 2018.

Ele foi apreendido no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza. Agentes do Batalhão de Policiamento do Choque faziam um seriço de abordagem de rotina, quando encontraram o adolescente de 17 anos sob atitude suspeita. Ao interrogarem o jovem, descobriram que havia um mandado de prisão contra ele, expedido pelo juiz da 5ª Vara da Infância da Comarca de Fortaleza, Manuel Clístenes.

O jovem foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Ele nega o envolvimento, mas nos registros da investigação feita pela Polícia Civil consta a identificação de todos os envolvidos, inclusive a participação direta do adolescente em questão.

Também há a suspeita de participação nos atentados a patrimônios públicos e particulares ocorridos em Fortaleza e Região Metropolitana durante o mês de janeiro, além de envolvimento em outros homicídios.

Chacina das Cajazeiras

Um ataque a uma festa na casa de shows Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, deixou 14 pessoas mortas em 27 de janeiro de 2018.

O ataque aconteceu por conflitos entre facções criminosas. Pessoas não ligadas ao crime organizado estavam no local e também foram vítimas no massacre.

A Polícia Civil identificou pelo menos 17 pessoas envolvidas diretamente na chacina, dentre elas, dois adolescentes.