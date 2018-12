Um adolescente de 16 anos foi morto com vários tiros na cabeça na Rua 101, localizada no Conjunto Rosalina, no bairro Passaré, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (9).

De acordo com a polícia, o jovem foi identificado como Alex da Silva. Ele morava na rua onde o crime aconteceu e era conhecido na região como “Soneca”.