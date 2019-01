Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no Cruzamento da Travessa Cruzeiro do Sul com Travessa Brasília, no Bairro Jardim América, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria ido ao local do crime com um homem ainda não identificado e morreu ao ser baleado por uma dupla, que fugiu em seguida.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).