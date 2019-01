Um adolescente de 16 anos foi assassinado na noite de terça-feira (22), no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. Segundo a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) do município, o jovem foi encontrado sem vida em um matagal.

Pessoas que moram nos arredores afirmaram ter escutado tiros e visto dois homens fugindo do matagal. Ainda de acordo com o Ciops, o adolescente não tinha antecedentes criminais.

Equipes do Samu e da Perícia Forense foram acionadas para o local.