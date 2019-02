Adolescente é morto a tiros é e homem fica ferido no Canindezinho

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros e um homem ficou ferido na Rua São Luís, no Bairro Canindezinho, em Fortaleza, na tarde deste domingo (17). O crime aconteceu por volta das 16 horas. O corpo foi recolhido pela Perícia Forense às 20h15.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, identificada como Francisco Lucélio de Sousa Silva, estava na rua quando suspeitos armados atiraram contra ele, que morreu no local.

Um homem que estava no lugar no momento do crime também foi atingido pelos disparos e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizam buscas na região para capturar os suspeitos e descobrir a motivação do crime.