Adolescente é morta e cinco pessoas são resgatadas amarradas em Pacajus

Uma adolescente sem identificação foi morta e cinco pessoas que foram encontradas como reféns em cativeiro em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Elas foram encontradas pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (21).

Duas mulheres e três homens que estavam sob domínio foram encontrados amarrados dentro de uma casa na cidade. Um casal que estava dentro da residência armado com revólver foi preso em flagrante pelos policiais.

De acordo com a Polícia Militar, a garota foi executada a tiros no bairro Pedra Branca. Ela foi encontrada com as mãos amarradas e também seria uma das reféns.

O local do cárcere foi encontrado após a denúncia da irmã de uma das vítimas, que passou características da residência. Os policiais conseguiram identificar o endereço e invadiram a casa.

A motivação e o que os suspeitos pretendiam fazer com as vítimas ainda não foram esclarecidos pela polícia.

As vítimas e os suspeitos foram encaminhado spara a Delegacia de Horizonte, plantonista da região. Equipes da Polícia Militar estão realizando buscas na região para tentar identificar outros suspeitos de participar na ação.