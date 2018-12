Adolescente é executado a tiros enquanto conversava com amigos em praça em Caucaia

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros na Praça do Cabral, no Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta quarta-feira (19).



Segundo a Polícia Militar, o jovem estava conversando com um grupo de amigos quando o autor do crime parou na esquina da praça, se aproximou do adolescente e disparou na direção da vítima. O adolescente foi atingido no tórax, na cabeça e morreu no local. O suspeito do crime fugiu em uma bicicleta.



Conforme a polícia, o pai do adolescente informou que ele era usuário de drogas e estava recebendo ameaças de morte por conta de dívidas. O suspeito do crime já foi identificado e os policiais estão realizando buscas na região para capturá-lo.