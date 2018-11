Adolescente é executado a tiros ao comprar um refrigerante no Conjunto Ceará

Um adolescente de 15 anos foi executado a tiros no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (19) e ,segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o jovem foi morto por dois homens que estavam em uma motocicleta.

A vítima, identificada como Ivan Silva, foi atingida por vários disparos na cabeça. Ele estava numa pizzaria e, ao atravessar a avenida para comprar um refrigerante, foi alvejado.

Familiares estiveram no local para reconhecimento do corpo mas, muito abalados, não quiseram falar com a imprensa. Ainda de acordo com os policiais, a mãe da vítima afirmou que o jovem havia prometido ir para a igreja na mesma noite, mas não cumpriu a promessa. A mãe informou que Ivan tinha começado a trabalhar no sábado e disse também que prometeu 'mudar de vida'.

A Divisão de Homicídios foi acionada para atender a ocorrência e iniciar o trabalho de investigação sobre os autores do crime.