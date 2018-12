Adolescente é executada a tiros no bairro Quintino Cunha

Uma adolescente, de aproximadamente 15 anos, foi morta com tiros na cabeça na noite desta sexta-feira (7), no bairro Quintino Cunha.

Conforme a polícia, um corpo do sexo feminino foi encontrado na rua Major Adelino, no Conjunto São Francisco, às margens do rio Maranguapinho, com marcas de tiros na cabeça.

Os policiais que atenderam a ocorrência, não descartam a possibilidade de que a vítima tenha sido levada ao local para ser executada, já que nenhum morador a reconheceu.

A vítima não portava documento de identificação. O corpo estava em um trecho bem escuro às margens do rio.

Testemunhas informaram à polícia que ouviram vários disparos e o barulho de um veículo deixando o local do crime em seguida.

O corpo da adolescente foi encaminhado para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) e a polícia segue em diligências para tentar identificar e prender os suspeitos.