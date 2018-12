Adolescente é executada a tiros às margens de canal em Horizonte

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (14) às margens do canal do trabalhador, no bairro Queimadas, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Francisca Bianca da Silva Eduardo. A avó da jovem relatou à nossa reportagem que a neta foi retirada de casa à força por dois homens por volta das 2h30 da madrugada desta sexta-feira.

De acordo com a Perícia, a adolescente foi executada com três tiros, sendo um na cabeça.

A polícia investiga a motivação do crime e está em diligências para tentar identificar e prender os suspeitos.