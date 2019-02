Adolescente é assassinado após briga em bar 

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado na manhã deste sábado (16) no Sítio Santa Rosa, Zona Rural de Juazeiro do Norte. A Polícia Civil informou, após os primeiros levantamentos, que o homicídio teria acontecido durante a madrugada. A vítima do sexo masculino foi encontrada com diversas lesões provocadas por objetos de madeira.

De acordo com relato de populares, na noite de sexta-feira (15), o adolescente estava em um bar, quando houve uma discussão com outras pessoas. O garoto foi perseguido e espancado.

Em nota, a Secretaria da Segurança e da Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das Polícias Civil e Militar realizam diligências para identificar e capturar os envolvidos no crime.