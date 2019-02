Adolescente é apreendido com veículo roubado de placas adulteradas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na Avenida Cônego de Castro, no Bairro Alto Alegre, no município de Maracanaú, na noite desta segunda-feira (4) com um veículo roubado que teve as placas adulteradas.

De acordo com o major Rubens da PRE, os policiais avistaram o carro Sedan modelo Cobalt na via e quando consultaram a placa constataram que se tratava de um veículo roubado, levado no dia 19 de janeiro deste ano. Ao perceber a aproximação da polícia, o adolescente, que estava sozinho no carro, saiu em alta velocidade, mas foi alcançado e capturado pelos policiais. Durante a apreensão, foi descoberto que a placa do carro havia sido adulterada.

Segundo a polícia, existem suspeitas que o jovem estaria realizando assaltos em Fortaleza e região metropolitana na companhia de outros homens.

O veículo foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú e o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O jovem já tinha passagens pelo local.