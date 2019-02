Adolescente desaparece após se afogar no rio Pacoti, no Eusébio

Um adolescente está desaparecido desde a tarde do último domingo (24) após se afogar no Rio Pacoti, no município de Eusébio.

Segundo Isabel Santos, prima da vítima, o adolescente e outro jovem estavam junto com o tio pescando caranguejos quando começaram a se afogar.

O tio conseguiu salvar um dos rapazes, o outro, identificado como Elielson Santos Silva, desapareceu na correnteza.

Ainda conforme Isabel, ela e outras pessoas teriam visto um corpo boiando no outro lado da margem do rio mas depois desapareceu na correnteza.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar buscas durante toda a tarde de domingo mas sem êxito. Durante a noite as buscas foram suspensas.

Segundo os Bombeiros, os trabalhos para tentar encontrar o adolescente foram retomados na manhã desta segunda-feira (25). Uma guarnição de mergulho deve ficar no local até o fim do dia.