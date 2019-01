Adepol vai protocolar pedido para que delegados aposentados reforcem trabalho de combate às facções

Delegados da Polícia civil do Ceará em processo de aposentadoria se colocaram à disposição do Estado para colaborar no combate à série de ataques criminosos que vem ocorrendo desde o início do mês. A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol/CE) informou que vai protocolar um ofício, no Palácio da Abolição, para formalizar a vontade das autoridades em retomar os postos nas atividades de investigação à cargo da Polícia Judiciária.

“Tal providência, acaso acatada pelo governo, não gerará ônus para o Estado, conquanto estes servidores já recebem mensal e integralmente seus salários, mesmo estando afastados aguardando o trâmite dos processos de aposentadoria serem finalizados”, acrescentou a Adepol.

Segundo a Associação, cerca de 400 profissionais seriam incorporados à força de trabalho.