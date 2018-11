Acusado de matar e jogar corpo de namorada em lixão é condenado a 28 anos em Caririaçú

Jefferson Matteus Aguiar Luciano, de 20 anos, foi condenado a 28 anos de prisão pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Caririaçu por conta de uma ação penal por homicídio qualicado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público e pronunciado pela justiça em virtude do seu envolvimento no assassinato à bala de Sayure Alves Nobre, de 18 anos.

A vítima foi morta com um tiro na cabeça no dia 11 de agosto de 2017, na cidade de Caririaçú. O corpo da jovem foi encontrado por populares. O delegado apurou com testemunhas que Sayure foi vista entrando no carro de Jefferson antes do crime.

Após o crime, Jefferson Mateus se tornou o principal suspeito a partir do depoimentos de familiares de Sayure Alves à polícia na época. Ele estava então com 19 anos e estaria iniciando um relacionamento com Sayure.

Segundo a família da vítima, ao sair de casa, a vítima teria dito que iria encontrar Jefferson. Ele foi preso seis dias depois.

"Eu ainda estou muito abalada e despedaçada por dentro, por ver tudo isso e não poder fazer nada", lamenta Isabel Cristina, 41, mãe da vítima.

O tribunal do júri foi improvisado na câmara de vereadores da cidade, que foi dividida em duas partes para o julgamento. De um lado, apoiadores de Jefferson e, do outro, amigos e familiares e amigos de Sayure pedia justiça.