Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e feridos no Ceará

Um acidente entre uma carreta e um ônibus deixou um morto e um ferido em estado grave na madrugada desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o ônibus transportava trabalhadores de uma empresa e o acidente foi registrado por volta das 00h30, no quilômetro 204, da BR-222, entre as cidades de Forquilha e Sobral, na Região Norte do Ceará.

Segundo a polícia, o condutor da carreta, carregada com sacas de trigo, perdeu o controle da direção, bateu de frente com o ônibus e tombou. O coletivo foi parar na ribanceira da pista.

O motorista do ônibus não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Na manhã desta terça-feira, a pista ficou parcialmente bloqueada porque os agentes da PRF usaram um guincho no local para içar a carreta.