Acidente entre duas motos deixa um homem morto e outras duas pessoas feridas

Um homem morreu e pelo menos outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em acidente entre duas motos ocorrido na madrugada deste domingo (3), em Juazeiro do Norte.

Em cada uma das motocicletas vinha um casal. Um dos veículos estava na contramão, causando um choque frontal.

Todas as vítimas foram levadas ao Hospital Regional do Cariri. O condutor de uma das motos não resistiu. O outro piloto está em estado grave, com traumatismo craniano. Uma das mulheres passou por cirurgia e ainda não há detalhes sobre o pós-operatório. A outra vítima não teve o estado de saúde divulgado.