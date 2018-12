"A gente queria fugir da violência de São Paulo", disse viúva de empresário morto em Milagres

Após 21 anos morando em São Paulo, o empresário João Batista Magalhães, 41 - um dos reféns mortos durante operação policial em Milagres, no Ceará - havia se mudando para a cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, para fugir da violência. Foi o que disse em entrevista ao Fantástico a viúva do empresário, Claudia Magalhães.

"A gente queria fugir da violência de São Paulo, mas a violência veio atrás dele", afirmou. Segundo a viúva, a família esperava a chegada dos parentes para celebrar o Natal. "Minha casa estava preparada para receber amigos e família, que era um sonho nosso, o de juntar a nossa família".

Além do marido e do filho Vinícius, Cláudia perdeu a irmã, Claudineide Souza Santos, o marido dela, Cícero e o filho do casal, Gustavo, de apenas 13 anos. Segundo conta, agora é preciso reunir forças para cuidar do filho menor, João Vitor, e da sobrinha de 21 anos, que ficou em São Paulo. "Prometi para minha irmã que eu vou cuidar da minha sobrinha e eu vou ter força. Agora eu serei o pai e a mãe de João Vitor e nós somos uma família", conta.

Leia Mais:

> Corpos de cinco reféns foram sepultados em Pernambuco

> Polícia não sabia da existência de reféns, segundo secretário de segurança