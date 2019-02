"A Força Nacional só sai do Ceará quando a paz for restabelecida totalmente", diz diretor do DFNSG

Mesmo o Ceará não tendo registrado ataques nos últimos dias, a presença dos homens da Força Nacional no Estado deve continuar. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na tarde desta sexta-feira (1º), o diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Antônio Aginaldo de Oliveira garantiu que "a Força Nacional só sai do Ceará quando a paz for restabelecida totalmente".

De acordo com Aginaldo, tramita pedido por parte do Governo do Ceará para que a presença da Força Nacional seja prorrogada por mais 30 dias. Durante encontro com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, em Brasília, nesta sexta-feira, Oliveira disse que já adiantou a vontade do governo cearense.

"Eu informei para ele sobre o pedido de renovação em andamento. Acredito que na próxima segunda-feira chegue formalmente o pedido. O ministro irá analisar e tenho certeza que irá conceder", opinou o coronel.

A conversa aconteceu enquanto Sérgio Moro visitava a base de comando da Força Nacional. Segundo o diretor, o encontro foi providencial para que o ministro entendesse a fundo como vem sendo desenvolvido o trabalho do departamento.

"O ministro está visitando todos os órgãos. Nos fez essa visita para conhecer o trabalho e ver como se desenvolve a operacionalidade para entender melhor o que realizamos. Atualmente, estamos com diversas operações em andamento nas fronteiras", destacou Antônio Aginaldo.