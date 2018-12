2018, um ano sangrento: chacinas, facções e operações desastrosas

Chacinas, investimentos, intervenções policiais e revelações de poderosos criminosos vivendo livremente no Ceará. Em meio à redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), o ano de 2018 termina com sequências de casos emblemáticos na Segurança Pública do Estado.

Quando 2018 começava, as autoridades foram afrontadas e a população alertada: o poderio das facções permanecia. Com ainda mais violência. Sem medo de atacar. Em janeiro, três chacinas foram registradas. Nos dias seguintes, o Governo do Ceará tentou dar as respostas clamadas há tempos. Maior rigor nas investigações, incluindo ajuda das Forças dos demais Estados do Brasil.

Enquanto as autoridades tentavam conter a matança, um duplo homicídio em Aquiraz revelou que membros da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) viviam cercados por luxo, no Ceará. Outro ponto para preocupar o Governo foi a ação dos próprios servidores da Segurança Pública e Justiça. O número de mortes desastrosas a partir das intervenções policiais aumentou e um esquema envolvendo diretores de presídios foi escancarado.

Janeiro



* 7 de janeiro - Chacina em Maranguape

Nos primeiros dias deste ano, quatro pessoas morreram no Município da RMF. Dentre elas, três jovens.

* 27 de janeiro - Chacina das Cajazeiras

A ocorrência no entorno do 'Forró do Gago' ficou conhecida como a maior matança do Estado, com 14 assassinatos.

Tiroteio no Forró do Gago deixou 14 mortos e entrou na história como a maior chacina da história do Estado Foto: Cid Barbosa

* 29 de janeiro - Chacina na Cadeia de Itapajé

Na data, 10 presos morreram dentro da Cadeia Pública de Itapajé após briga de facções.

Fevereiro

* 15 de fevereiro - Mortes de Gegê do Mangue e Paca

Dois membros da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) são mortos em uma reserva indígena, em Aquiraz

* 19 de fevereiro - Força-tarefa chega ao Ceará

Presidente Michel Temer envia homens da Polícia Federal e da Força Nacional da Segurança Pública ao Ceará.

Março

* 7 de março - Michel Temer confirma que primeiro Centro de Inteligência será no Ceará

Camilo Santana vai à Brasília e, junto ao presidente Michel Temer, anuncia que o primeiro Centro Integrado de Inteligência Regional do País será no Ceará.

* 9 de março - Chacina do Benfica

Sete pessoas morrem e outras quatro ficam feridas na Chacina do Benfica. Episódio aconteceu devido à guerra entre facções rivais.

Sete pessoas foram mortas em ação criminosa no bairro Benfica, em mais uma chacina Foto: Kléber A. Gonçalves

* 24 e 25 de março - Sequência de ataques a ônibus

Dezenas de ônibus e prédios públicos são atacados por criminosos, na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.

Abril

* 12 de abril - Estudante morta em tentativa de latrocínio

Uma estudante universitária, identificada como Cecília Rachel Gonçalves Moura, morre após ser atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo, no bairro Parque Manibura.

* 16 de abril - Escândalo na Sejus

7 diretores e coordenadores de presídios cearenses afastados das suas funções após deflagrada operação que apontava envolvimento dos servidores com criminosos.

"Infelizmente, mais um ano em que pouco se avançou nas ações de reforma de base do sistema (penitenciário)." - Cláudio Justa, presidente do Copen/CE

Maio

* 14 de maio - Estilista morta ao sair do trabalho

A estilista Nayara Mara Costa foi morta ao sair do trabalho, em uma tentativa de latrocínio, no bairro Parangaba.

Junho

* 11 de junho - Universitária morta em ação da PM

Universitária Giselle Távora Araújo é morta em uma perseguição policial, na Avenida Oliveira Paiva, bairro Cidade dos Funcionários.

* 26 de junho - Mais vagas para agente penitenciário

O governador do Ceará, Camilo Santana, assinou mensagem criando 700 vagas para agente penitenciário.

* 28 de junho - Chacina em Quixeramobim

Quatro pessoas foram assassinadas em um tiroteio na cidade de Quixeramobim, no sertão central do Ceará.

Julho

* 11 de julho - Fundador e líder da GDE preso

Auricélio Sousa Freitas, o 'Celinho', fundador e líder da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) é preso no bairro Meireles, em carro blindado.

* 13 de julho - Chacina em Palmácia

Cinco pessoas foram assassinadas na comunidade de Cafundó, no limite entre Palmácia e Maranguape. Os corpos foram achados em um matagal.

Estado volta a registrar chacina, com o assassinato de cinco pessoas em Palmácia Foto: Kid Junior

* 16 de julho - Turista morre em brinquedo do Beach Park

Turista de Sorocaba morre ao cair de um brinquedo no Beach Park. Laudo apontou irregularidades no equipamento.

Agosto

* 14 de agosto - Anunciado novo concurso para Polícia Civil

Camilo Santana anunciou novo concurso público para a Polícia Civil. Ofertadas 1.496 vagas, destinadas para delegados, inspetores e escrivães

* 20 de agosto - Ultrapassa número de 500 expulsões por facções

Número de pessoas expulsas das suas residências por facções criminosas chega a 524, conforme estimativa da Defensoria Pública do Estado.

Famílias são expulsão de suas residências por facções criminosas, cotidianamente, na periferia de Fortaleza Foto: JL Rosa

* 23 de agosto - Triplo homicídio de policiais

Três PMs mortos, no bairro Vila Manoel Sátiro, enquanto almoçavam em um bar.

Setembro

* 11 de setembro - Pastor vítima de latrocínio no Conjunto Ceará

Pastor evangélico Antônio Wanderley de Paulo, vítima de um latrocínio, no Conjunto Ceará.

* 18 de setembro - Desembargador condenado pelo CNJ

O desembargador Carlos Rodrigues Feitosa foi condenado na esfera administrativa pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele é acusado de vender liminares nos plantões do TJCE.

Outubro

* 10 de outubro - Mais um foragido do furto ao Banco Central preso

Foragido do furto ao Banco Central, em Fortaleza, Antônio Artenho da Cruz, conhecido como 'Bode', foi preso na cidade de Boa Viagem. Seu comparsa no crime, Raimundo Laurindo Barbosa Neto, já havia sido preso em 18 de setembro último.

Novembro

* 29 de novembro - Operação Piranji

MPCE deflagrou Operação cumprindo 22 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão contra membros do Comando Vermelho.

"Não podemos conviver com orientações políticas que pregam o confronto." - Luiz Fábio Paiva, sociólogo

Dezembro

* 7 de dezembro - Tragédia em Milagres

14 pessoas mortas na 'Tragédia em Milagres'. PM realiza intervenção em Milagres. Seis reféns e oito criminosos são assassinados.

Intervenção policial desastrosa terminou com a morte de 14 pessoas, sendo seis reféns, em Milagres Foto: Antonio Rodrigues

* 7 de dezembro - Centro de Inteligência é instalado

No mesmo dia da Tragédia, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Nordeste é instalado no Palácio de Iracema, na Capital.

* 17 de dezembro - Estudante de Nutrição é morto na calçada de faculdade

Um estudante universitário foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto quando chegava à faculdade, no Centro de Fortaleza. Vítima identificada como João Pedro Guedes Goiana.

* 26 de dezembro - Socorro França assume saída da Sejus

A atual titular da Sejus, Socorro França, conta que sairá da Sejus e irá para uma nova Pasta, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará.