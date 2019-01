119 ataques a ônibus foram registrados desde 2014 em Fortaleza e RMF

De janeiro de 2014 a janeiro de 2019, foram 119 ataques a ônibus só em Fortaleza e Região Metropolitana, segundo o Sindiônibus informou ao Núcleo de Jornalismo de Dados do SVM. Destes, 68% foram represálias do crime organizado a alguma ação das forças de segurança do Estado do Ceará.

Gráfico de ataques a ônibus em Fortaleza e RMF desde 2014 Fonte: Sindiônibus

Do total, 25% foram motivados por rebeliões nos presídios estaduais, 3% foram motivados durante desocupação de terrenos e 4% não foram identificados os motivos dos ataques.

Até agora, o Sindiônibus já identificou 18 ataques aos coletivos este ano, o que já representa metade dos ataques totais que aconteceram em 2018. O número deste ano já é quase igual ao total de 2016 (foram 20 naquele momento) e só supera os anos de 2014 (9 ataques) e 2015 (11 ataques).