1,2 mil militares da Reserva podem reforçar policiamento no Estado

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que irá convocar até 1.201 policiais e bombeiros militares da Reserva Remunerada para reforçarem os trabalhos policiais nas ruas, diante da série de ataques criminosos que chega ao 13º dia, no Estado. Eles passarão por exames de saúde e físicos e, se aprovados, serão reintegrados à Ativa.

"É importante esclarecer que são aqueles policiais que foram para a Reserva nos últimos cinco anos, não são de tanto tempo. É uma ação de curto prazo. A gente vai fazer uma avaliação da parte médica e física e destinar quais atividades. Um exemplo é que a gente está tendo a necessidade de ocupar alguns pontos, que não é do dia a dia da Polícia, e a gente pode ocupar com esses policiais", detalhou o secretário André Costa, em entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta segunda-feira (14).

A convocação de militares da Reserva é uma das medidas aprovadas em sessão extraordiária da Assembleia Legislativa do Ceará (AL/CE) no último sábado (12) e sancionadas pelo governador Camilo Santana no domingo (13). O reforço deve ser definido até o próximo fim de semana.

Outras leis sancionadas:

Aumento da quantidade de horas extras (de 48h para 84h mensais) que podem ser pagas a todos os policiais, civis e militares, além dos bombeiros e agentes penitenciários, de forma com que haja aumento da força de trabalho;

Criação da Lei da Recompensa, que prevê o pagamento em dinheiro, pelo Estado, para informações que sejam prestadas pela população à Polícia e que resultem na prevenção de atos criminosos e prisão de bandidos envolvidos nas ações. O texto da Lei ainda deve ser elaborado;

Criação do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social, para estruturar melhor a SSPDS;

Criação do Banco de informações sobre veículos desmontados;

Regras de Restrição ao uso do entorno dos presídios do Estado para prevenir fugas e garantir mais segurança;

Autorização de Convênios e Parceria com outros Entes (União e Estados) na cessão de policiais ao Estado do Ceará.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.