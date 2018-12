Mexicano preso no CE há um ano segue com extradição indefinida

A prisão do mexicano Jose Gonzalez Valencia, no Ceará, completa um ano. O estrangeiro de 43 anos, apontado pela Polícia Federal (PF) como líder de um cartel internacional de drogas, segue detido no Brasil, mas a decisão sobre a sua extradição para os Estados Unidos (EUA) aguarda julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O processo de extradição está concluso para a definição do relator, ministro Celso de Mello, desde 11 de dezembro deste ano. A última movimentação do processo foi a realização de uma diligência, no início deste mês. Nos EUA, 'Chepa', 'Camaron' ou 'Santy' (apelidos pelos quais Valencia é conhecido) poderá responder por tráfico internacional de drogas. Enquanto a Justiça brasileira não toma uma decisão, o mexicano continua na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A extradição de 'Chepa' foi solicitada pelo Governo dos Estados Unidos em 14 de junho de 2017, quando a Inteligência norte-americana já tinha informações sobre a passagem do mexicano em território brasileiro. A PF apurou que, pelo menos desde 2015, o Brasil virou destino frequente das viagens a passeio do estrangeiro com a família. Eles vieram três vezes neste período, até a prisão. Entretanto, não há informações sobre qualquer ação criminosa do traficante no Brasil.

Ceará

Foi em um desses passeios pelo Brasil que Jose Valencia acabou detido, na tarde de 27 de dezembro de 2017. Ele se dirigia a um parque aquático em Aquiraz, com familiares, quando dez policiais federais identificaram o homem procurado pelas polícias dos Estados Unidos e do México e realizaram a abordagem. O suspeito tentou apresentar um documento falso com o nome de Jafett Arias Becerra, expedido na Bolívia, mas foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, no Bairro de Fátima, em Fortaleza - onde permaneceu preso até março deste ano, quando foi transferido para o Sistema Penitenciário Federal.

Conforme a PF, o traficante internacional entrou no Brasil por São Paulo, no dia 21 anterior, e seguiu viagem para Fortaleza, no mesmo dia. Ele desembarcou na Capital cearense com um casal de amigos e aguardou a chegada da esposa e de seis filhos, no dia 26. Desde então, foram seis dias de luxo, praia e diversão pelo litoral cearense. 'Chepa', através de um 'laranja', alugou quatro de seis casas em um condomínio de luxo localizado em uma das mais famosas praias do Ceará, a Taíba, em São Gonçalo do Amarante. A propriedade costuma receber grandes festas. Era lá que ele pretendia passar o Réveillon e sair somente no dia 3 de janeiro de 2018.

Cartel

Valencia seria o responsável pelo setor financeiro do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uma das organizações criminosas mais sanguinárias do mundo e que tem como líder máximo o irmão dele, Abigael Gonzalez Valencia. O CJNG nasceu em 2007 como um braço do Cartel de Sinaloa, mas em pouco tempo ganhou autonomia, enviando cocaína em grande escala e drogas sintéticas para os Estados Unidos.

O advogado de defesa do mexicano, filiado à Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Pará, não foi localizado para comentar a situação.