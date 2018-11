Fundador da facção GDE será transferido para presídio federal

Apontado pela Polícia como um dos fundadores da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE) e um dos responsáveis pela 'Chacina das Cajazeiras', Auricélio Sousa Freitas, o 'Celim', de 35 anos, será transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Outros três líderes da facção, também suspeitos de ordenar a maior matança da história do Estado, aguardam decisão da Justiça Federal para também serem encaminhados à unidade de segurança máxima.

O juiz federal Alessandro Rafael Bertollo de Alexandre considerou o pedido de urgência da 2ª Vara do Júri da Justiça Estadual e determinou a inclusão cautelar de 'Celim' ao Sistema Penitenciário Federal (SPF). "Extrai-se do pedido que a inclusão no SPF é imprescindível para a garantia da segurança pública, tendo em vista que o preso é considerado um dos líderes da organização criminosa Guardiões do Estado - GDE; é extremamente perigoso; e continua comandando atividades criminosas mesmo recolhido no sistema prisional do Estado do Ceará", justifica o magistrado.

A decisão foi proferida, no último dia 7 de novembro, e recebida pela Justiça Estadual na última quarta-feira (21). A defesa do preso alega que ele é inocente e não participa de facção. "Vamos pedir incompetência da 2ª Vara, porque o juiz competente é o da Vara de Execuções Penais", indica.

O pedido de transferência foi formulado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e encaminhado ao Poder Judiciário em agosto deste ano. Os investigadores relatam que o criminoso é uma liderança regional da facção, na Capital, dominando as atividades ilícitas na Comunidade da Babilônia, no Barroso.

'Celim' responde a dois processos por homicídio, um por porte ilegal de arma de fogo e outro por organização criminosa. Conforme as apurações, ele forneceu armas de fogo para homens de sua confiança cometerem o massacre no 'Forró do Gago', no bairro Cajazeiras, que vitimou 14 pessoas. Membros do Comando Vermelho (CV) estavam no local e seriam o alvo dos executores, porém, as pessoas que acabaram executadas não tinham antecedentes criminais, nem indícios de envolvimento com crimes. 'Celim' foi preso pelo BPChoque da PM, em junho deste ano, na posse de um veículo blindado.

Outros líderes

A pedido do DHPP, a 1ª Vara de Execução Penal e a 2ª Vara do Júri também solicitaram a transferência de outras lideranças da GDE: Deijair de Souza Silva, o 'De Deus'; Noé de Paula Moreira, o 'Gripe Suína'; e Misael de Paula Moreira, o 'Psicopata'. Entretanto, a Justiça Federal ainda não encontrou vagas nas unidades federais para o trio.

"A GDE é estruturada de forma hierarquizada, com divisão de tarefas, em que seus integrantes praticam os mais diversos crimes, como a mercancia de substâncias entorpecentes e homicídios, objetivando a ampliação de seu raio de atuação e o aumento de seus lucros advindos de suas práticas ilícitas", esclarece o DHPP.