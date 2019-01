Criminosos recuam em novo dia de ofensivas no Ceará

O incremento na Segurança Pública após chegada da Força Nacional e outras medidas emergenciais tomadas pelo Governo do Ceará surtiu efeito nas vias de Fortaleza. Desde ontem, o número de ofensivas contra o Estado vem diminuindo. A ordem vinda das autoridades permanece a mesma: não recuar perante as afrontas e continuar, sem prazo para o fim, com a força-tarefa.

Quem circulou pelas ruas da Capital ontem percebeu que os mais diversos bairros estavam tomados pelo policiamento ostensivo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo menos, 110 pessoas foram capturadas por envolvimento na sequência de ações criminosas iniciadas na noite da última quarta-feira (2). A Pasta divulgou que, dentre os suspeitos, há 34 adolescentes.

Um dos últimos ataques registrados em Fortaleza foi no bairro Conjunto Ceará. Na madrugada de ontem, policiais perseguiram criminosos que tentavam atear fogo contra o posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do bairro. Durante a perseguição, o veículo suspeito colidiu contra um muro, na Rua Luminosa. Houve troca de tiros, e um dos homens conseguiu fugir. Os outros dois suspeitos que estavam no carro foram atingidos e levados para atendimento médico, mas nenhum deles resistiu aos ferimentos. No carro onde a dupla estava foi encontrado um revólver e coquetéis molotov.

Ações

Na tarde de ontem, mais reforços chegaram ao Ceará. Cerca de 100 policiais militares de batalhões especializados da Bahia desembarcaram e estão à disposição do Governo do Estado, até o dia 20 de janeiro deste ano. A ajuda veio após decreto assinado pelo governador da Bahia, Rui Costa, a pedido de Camilo Santana.

A informação é que os agentes de segurança baianos são do patrulhamento rural e urbano, além de quatro explosivistas, que trabalharão em conjunto com o Grupo de Ações Táticas Especiais do BPChoque da Polícia Militar do Ceará. Os PMs da Bahia são do Batalhão de Policiamento de Choque daquele Estado, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe - do litoral norte e polo industrial) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Outra ação emergencial iniciada envolve o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRe). Policiais realizam em toda a Capital blitze itinerantes em busca de dificultar a locomoção dos criminosos. Conforme o comandante do BPRe, Ronaldo Silva, a operação deve continuar.

"O Batalhão implementou durante todo o fim de semana 20 blitze barreiras na Capital, no intuito de coibir as ações criminosas. Temos conseguido bons resultados. Vão continuar nossas operações. População pode ficar tranquila. Estamos nas ruas para garantir a segurança. Já temos registros de criminosos presos nas nossas blitze. Todas as prisões são encaminhadas à Draco", afirmou Ronaldo Silva.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social destacou que a operação no interior dos coletivos urbanos também permanece. Três policiais militares fardados acompanharão os trajetos dos ônibus nos itinerários indicados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Populares que puderem contribuir repassando informações que ajudem nas prisões dos criminosos podem denunciar por meio do 181. A SSPDS reforça garantia do sigilo.