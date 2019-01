Criminosos investem em ataques grandiosos

Na guerra travada com o Estado, as facções voltaram os ataques criminosos, nos últimos dias, para grandes equipamentos públicos e empresas privadas, enquanto o número de ocorrências diminuiu.

Uma torre de transmissão de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) tombou após uma explosão criminosa, no Distrito Industrial, em Maracanaú, na madrugada de ontem. A queda do equipamento provocou a oscilação de energia em vários municípios e desvios no trânsito no Anel Viário.

Outra explosão foi registrada em uma concessionária na Avenida Washington Soares, no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, por volta de 5h20 de ontem. O ataque causou danos a cerca de 24 veículos e à estrutura do equipamento e foi ouvido por moradores da Zona Sul da Capital.

Os viadutos também têm sido alvos constantes dos grupos criminosos. O barulho da explosão se dissemina e assusta moradores de toda a região, mas os equipamentos têm resistido às ações criminosas. Foi assim na Messejana, na noite da última quinta-feira (10), e na Parangaba, na madrugada do mesmo dia. Um viaduto da Caucaia já tinha sido atacado e deteriorado, no dia 3/1.