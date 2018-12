Criança, travesti e síndico assassinados em Fortaleza e RMF

A guerra urbana continua. Nas últimas horas, pelo menos, três inocentes foram cruelmente assassinados em Fortaleza e Região Metropolitana. Às vésperas da virada de ano, crimes contra pessoas sem histórico de violência, sem antecedentes criminais e ainda mesmo prontas para trilhar as próprias histórias sem contrariar leis, mostram a continuidade da agressividade e impunidade já vistas no Ceará.

Na noite de sábado (29), uma criança de 11 anos foi morta, após o irmão, que seria o alvo dos criminosos, escapar de uma tentativa de execução. A ação aconteceu na Rua Nova Jerusalém, Parque Genibaú, periferia da Capital. Conforme apurado junto às testemunhas, a criança, um outro menino de 13 anos e José Cláudio de Sousa Filho, este último ferido na cabeça por um tiro de raspão, estavam dentro de casa, quando homens armados invadiram o local.

Durante a ação, José Cláudio conseguiu escapar. A informação é que a criança de 11 anos se escondeu embaixo de uma cama, mas foi atingida por tiros no abdômen, após os suspeitos perceberem que Cláudio fugiu. O adolescente de 13 anos não ficou ferido.

Conforme a Polícia Militar, a criança chegou a ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, mas devido o estado de saúde foi transferida para o Instituto Doutor José Frota, no Centro. Ela chegou a ser reanimada, mas não resistiu ao ferimento.

A cerca de 20 quilômetros do Parque Genibaú, morria uma travesti. Rogéria Paiva, de 46 anos, foi alvejada a tiros, na Rua Carvalho Nogueira, Município de Maracanaú. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens chegaram e dispararam contra Rogéria, que atuava como líder comunitária naquela região.

Segundo informações obtidas na Delegacia da área, a travesti era bastante conhecida na comunidade e teria entrado em conflito com membros de uma facção criminosa atuante no bairro.

Ela morreu no local depois de ser atingida nas regiões cervical e lombar. Por nota, a SSPDS informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para iniciar as investigações do crime de homicídio que resultou na execução.

Ainda na mesma noite, um terceiro inocente morreu. Miguel Lourenço de Oliveira, 62 anos, foi morto a tiros no bairro Araturi, em Caucaia, também na RMF.

O homem era síndico de um edifício da localidade e foi atingido pelos disparos efetuados dentro do residencial. A sequência de tiros atingiu as costas da vítima, que morreu ainda no local.

Equipes do Departamento também foram acionadas ao Araturi. Além do indicativo de inocência de cada uma das vítimas, em comum, há o fato que até o fechamento desta edição, nenhum suspeito pelos três crimes foi preso. As motivações de cada crime seguem desconhecidas.