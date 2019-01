Confronto termina com seis mortos e quatro feridos em Palmácia

Um mês e meio após a tragédia de Milagres, outro confronto entre policiais e criminosos terminou em massacre no Ceará. Desta vez, seis pessoas morreram no município de Palmácia, no Maciço de Baturité, a cerca de 70 km de Fortaleza. Outras quatro pessoas, incluindo dois policiais, ficaram feridas. Segundo fontes da Polícia Militar, os homens estavam realizando assaltos na cidade e reagiram ao serem surpreendidas pelos agentes de segurança.

O confronto ocorreu por volta das 5h de ontem, no Distrito de Grande Basílio. Agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Batalhão de Policiamento e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), ambos da Polícia Militar, descobriram o paradeiro dos suspeitos e foram ao local. Os criminosos seriam oriundos de Maranguape, cidade vizinha, e estariam escondidos em uma casa no Município de Palmácia.

Quatro homens ficaram feridos na ação, incluindo dois policiais - um cabo da PM foi alvejado na mão, e um sargento teve a perna lesionada, mas os dois, conforme a Pasta, não correm risco de morte. Dois suspeitos foram transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Uma equipe da Perícia Forense do Estado (Pefoce) retirou os corpos no Hospital Municipal de Palmácia, para onde eles tinham sido levados pela PM.

Após a ação foram apreendidos quatro revólveres, duas espingardas, munições, celulares, um colete balístico, três motos, drogas, dinheiro e rádios de comunicação. Um dos mortos foi identificado como Francisco Leonardo da Silva. Ele estava foragido da Justiça.

Operação

O comandante da 3ª Cia do 4º BPM, major Cláudio Sérgio, contou que o grupo vinha cometendo diversos crimes na região. Dias antes, segundo o oficial, o bando já havia praticado assaltos, homicídios e invadido uma escola em Palmácia para roubar arma e colete de um vigilante.

"Já vínhamos sob orientação da Secretaria de Segurança Pública e Comando Geral porque tínhamos informações que indivíduos se reuniam para cometer delitos na região. Foi montada essa operação com composições de deslocamentos locais. Fizemos o cerco. Eles receberam a composição à bala", afirmou Cláudio Sérgio.

O major informou que o modo de agir da quadrilha era dinâmico. Os homens não costumavam passar muito tempo no mesmo local. "O caseiro estava assustado, mas um dos filhos desse caseiro aparentemente estava envolvido com a quadrilha. Isso será investigado pela Polícia Civil", afirmou.