Compra de votos e desvio de verba da Saúde e Educação revelados

A compra de votos por meio da utilização da máquina pública é um mecanismo que se perpetua no País. Na tentativa de combater o crime eleitoral, a Polícia Federal deflagrou, na manhã de ontem, a Operação Graham Bell, em Juazeiro do Norte, Região do Cariri.

O esquema que teria beneficiado o deputado federal eleito Pedro Bezerra (PTB-CE), filho do prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, foi descoberto por meio de denúncias anônimas. Segundo a investigação da PF, Pedro Bezerra teria ganho a eleição após o pai coagir servidores e funcionários da Prefeitura. Ninguém foi preso.

Dezessete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Barbalha, Crato, Fortaleza e Viçosa do Ceará, além de Juazeiro do Norte durante as diligências de ontem. De acordo com a delegada Vanessa Gonçalves Leite, superintendente regional da PF no Ceará, houve apreensões de equipamentos de informática, cheques, além de dinheiro em espécie.

"A investigação começou a partir de denúncias de que poderia ter ocorrido coação grave para fazer campanha. Com a análise do material apreendido foi possível verificar outros crimes, como associação criminosa e possível desvio de verba", disse Vanessa.

Segundo o agente da Polícia Federal Arthur Rocha, foi constatado que os investigados estavam usando uma das secretarias para obrigar os funcionários não concursados a "trabalharem em prol e votarem no candidato que estava concorrendo à vaga de deputado federal", explicou.

Financiamento

O dinheiro que seria destinado à área da Saúde do Município de Juazeiro do Norte foi utilizado para financiar a campanha eleitoral. A informação é do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF).

De acordo com a CGU e a PF, o desvio dos recursos públicos era realizado por meio de pagamentos feitos a empresas contratadas pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. A operação investiga ainda "o uso de pessoas interpostas em quadro societário de diversas empresas que possuem contratos com a Prefeitura ou de outras empresas subcontratadas, em uma triangulação nas relações comerciais", explicaram os órgãos em nota.

"O agente (político) ficará ao entorno da escola para fazer a pesca mesmo, a boca de urna (...) para ficar no combate e não deixar que ninguém oriente para outro candidato. Estes agentes políticos ficam ao entorno da escola, eles entram, eles saem. Tomem conta do espaço de vocês!", diz a mensagem em áudio, de 1m18s, que supostamente foi enviada pela secretária de Educação de Juazeiro do Norte, Maria Loureto Lima, que circulou nas redes sociais no dia 6 de outubro, um dia antes do primeiro turno das eleições. Ontem (20), a delegada da Polícia Federal (PF), Josefa Lourenço, confirmou que isto faz parte da investigação sobre compra de votos, utilização da máquina pública e coação de servidores e funcionários da Prefeitura para eleger o deputado federal Pedro Bezerra (PTB), filho do prefeito Arnon Bezerra, e outros deputados estaduais.

O deputado Pedro Bezerra (PTB-CE) se manifestou afirmando que a campanha eleitoral dele "teve as contas aprovadas sem nenhuma ressalva, sem nenhum questionamento". Segundo Bezerra, o que acontece é um desdobramento de uma investigação sobre um deputado estadual não eleito. Também disse que está à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento.

O superintendente Regional da CGU, Giovanni Pacelli da Costa, afirmou em coletiva de imprensa que os setores da Saúde e Educação foram os mais prejudicados. "A principal conduta já verificada foi o superfaturamento. Ou pela não entrega do produto ou por cobrar a mais do que o esperado. Nosso papel é fazer uma busca qualificada e selecionar material que será decisivo para definição dos desvios cometidos", destacou.

A Polícia Federal fez o pedido do afastamento imediato de agentes políticos e servidores públicos. A solicitação está sob análise do juiz do 119º Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte.

Os nomes dos suspeitos estão sendo mantidos em sigilo. Por outro lado, o Ministério Público Eleitoral está acompanhando as investigações. Todo o material apreendido vai ser analisado e a delegada Josefa Lourenço não descarta o surgimento de novas fases da operação investigativa.